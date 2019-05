München - Ein bisschen Ruhe und Entspannung nach dem Double-Coup in Berlin? Nicht für die Entscheider des FC Bayern! "Jetzt müssen wir noch ein bisschen was am Transfermarkt drehen, und dann fahre ich mit der Familie in Urlaub", kündigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge an. Präsident Uli Hoeneß nahm Sportdirektor Hasan Salihamidzic umgehend in die Pflicht: "Der Hasan", sagte Hoeneß, "ist aufgerufen, wieder richtig loszulegen."