Klar ist: Die zuletzt spekulierten 40 Millionen Euro als Ablösesumme werden nicht genügen, um Sané (Vertrag bis 2021) zu verpflichten. Die Vorstellungen von ManCity liegen eher im Bereich von 80 Millionen, irgendwo in der Mitte wird man sich am Ende wohl treffen. Ein Happy End in dieser nun schon ein Jahr dauernden Transfergeschichte ist in Sicht, Sané hat sich für Bayern entschieden. Laut dem Portal "The Athletic" spielen nicht nur sportliche, sondern auch private Gründe eine Rolle.