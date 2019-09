München - Der Frontalangriff von Uli Hoeneß auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit Bundestrainer Joachim Löw und Direktor Oliver Bierhoff hat im deutschen Fußball ein Beben verursacht. Was ist dran an den Vorwürfen des Bayern-Präsidenten in der Torwartdebatte um DFB-Kapitän Manuel Neuer und Herausforderer Marc-Andre ter Stegen? Der Faktencheck.