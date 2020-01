Titel, Geld und Jobs Krisengipfel bei der Queen: Diese Fragen sollen geklärt werden

Queen Elizabeth II. (93) hat ihren Enkel, Prinz Harry (35), zum Gespräch geladen. Bei dem Krisengipfel, der am heutigen Montag auf dem Landsitz der Monarchin in Sandringham stattfinden soll, werden außerdem Prinz Charles (71) und Prinz William (37) erwartet. Inhaltlich geht es um Bedeutung und Folgen der überraschenden Ankündigung von Prinz Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (38), von ihren Pflichten und Ämtern als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurücktreten zu wollen. Meghan, die sich derzeit mit Baby Archie (8 Monate) in Kanada aufhält, soll telefonisch zugeschaltet werden.