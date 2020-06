Fazit: Die Löwen verlieren in der 3. Liga zum dritten Mal in den letzten vier Spielen. Die Giesinger fandne in Köln nie richtig ins Spiel und die Viktoria drehte in Hälfte zwei mächtig auf - insgesamt ein verdienter Sieg. Für den TSV 1860 wird es im Aufstiegsrennen jetzt richtig schwer. Damit verabschieden wir uns aus der AZ-Redaktion. Vielen Dank fürs Mitlesen und eine Gute Nacht!