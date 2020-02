Schlussfazit: Puhhh, das war ein hartes Stück Arbeit. Bayern siegt letzendlich verdient ohne wirklich zu glänzen. Paderborn liefert einen aufopferungsvollen Kampf, leistet sich aber in der Defensive zu viele Aussetzer. Weiter geht's am Dienstag in der Champions League gegen den FC Chelsea - natürlich sind wir auch wieder im Liveticker dabei. Vielen Dank fürs Mitlesen und eine Gute Nacht!