90. +3 Minute: Schalke bekommt nochmal einen Freistoß. Die Hereingabe kommt und Todibos zweite Flanke landet im Aus.

90. +1 Minute: Müller hat rechts im Strafraum viel Platz und Zeit - steht aber auch im Abseits.

90. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

87. Minute: Coutinho wird direkt an der Strafraumgrenze gefoult. Wieder eine gute Freistoßgelegenheit. Alaba bleibt diesmal nicht in der Mauer hängen - der Schuss geht klar drüber.

86. Minute: McKennie tritt Thiago auf den Fuß und sieht dafür Gelb.

85. Minute: Wechsel Bayern: Zirkzee kommt für Kutucu. Der Youngster darf noch ein paar Minuten mitmachen.

83. Minute: Das kommt etwas überraschend. Schalke nimmt Matondo, der bis hierhin der gefährlichste Königsblaue war, runter und bringt Kutucu.

79. Minute: Nach einer Ecke von rechts verlängert Pavard an den langen Pfosten für Gnabry. Der trifft aber nur das Außennetz.

77. Minute: Gefährlich von Kimmich! Seine Rückgabe zu Neuer verhungert, aber der Bayern-Keeper kommt rechtzeitig rausgesprintet und klärt vor Burgstaller.

75. Minute: Die Münchner wollen die Entscheidung jetzt erzwingen und schnüren die Schalker in der eigenen Hälfte ein.

72. Minute: Jetzt versucht es Goretzka akrobatisch! Eine Flanke von Müller wird abgefälscht, wodurch diese zur Bogenlampe wird. Goretzkas Fallrückzieher landet auf dem Tor.

70. Minute: Die Riesenchance zum 2:0! Nach der Ecke steht Goretzka ganz frei fünf Meter vor dem Kasten. Sein Kopfball wird zum Aufsetzer, der dann über das Tor springt.

69. Minute: Die Schalker halten rechts im Strafraum Sicherheitsabstand zu Gnabry und der scheitert aus spitzem Winkel an Schubert.

67. Minute: Freistoß Bayern, rund 20 Meter vor dem Tor. Alabas Schuss bleibt in der Mauer hängen.

65. Minute: Das muss eigentlich der Ausgleich sein! Konter der Schalker über Matondo. Der legt von rechts in die Mitte, wo der gerade eingewechselte Raman vollkommen frei ist. Sein Abschluss verkümmert aber zum Schüsschen, das bei Neuer landet. Glück für den FCB!

63. Minute: Mal wieder ein Abschluss der Königsblauen. McKennie kommt aus rund 12 Metern zum Abschluss, aber Tolisso ist da und blockt.

62. Minute: Coutinho im Pech! Der Brasilianer bekommt die Kugel halblinks vom Strafraum, legt sie sich in die Mitte und zirkelt den Ball Richtung langes Eck - Lattte!

59. Minute: Freistoß Bayern rund 35 Meter vor dem Kasten. Alaba versucht's direkt - klar drüber!

57. Minute: Schubert kann einen eigentlich harmlosen Ball nicht fangen und der geht ins Toraus. Die anschließende Ecke bringt aber nichts ein.

52. Minute: Kurioses Missgeschick! Müller will eine Ecke von rechts Flach in den Strafraum spielen, aber der Ball landet noch bevor er den Strafraum erreicht im Toraus - sieht man selten.

47. Minute: Wenn es bei den Hausherren gefährlich wird, ist meistens Matondo involviert. Der junge Engländer traut sich immer wieder mit Tempo auf die Bayern-Abwehr zuzudribbeln. Diesmal wartet er am Strafraum zu lange und wird vom Ball getrennt.

46. Minute: Weiter geht's! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeitfazit: Schalke hält hier lange gut dagegen, doch nach rund 35 Minuten schaffen es die Münchner ihr dominantes Passpiel aufzuziehen. Kimmich trifft nach Standard. Insgesamt ist die Führung verdient, aber auch Schalke wurde vereinzelt bei Tempogegenstößen gefährlich.

45. +1 Minute: Halbzeitpfiff! FC Schalke 04 - FC Bayern 0:1

44. Minute: Goretzka legt fast nach! Sein Abschluss aus rund 20 Metern geht knapp über den Querbalken.

40. Minute: TOOOORRRRRRR! FC Schalke 04 - FC Bayern 0:1 - Torschütze: Kimmich

Schalke bekommt eine Ecke von rechts nicht richtig geklärt, Kimmich hat an der Sechzehner-Kante viel Platz und zieht direkt ab. Sein Aufsetzer landet unhaltbar flach im linken unteren Eck!

39. Minute: Fast das Eigentor der Schalker! Nach einer Flanke von Kimmich köpft Todibo den Ball auf den eigenen Kasten, Schubert kann den gerade so über die Latte lenken.

37. Minute: Viertligist Saarbrücken steht im Halbfinale! Sie setzten sich im Elfmeterschießen gegen Union Berlin durch. Die Saarbrücken-Fans hatten auch eine Botschaft für die Bayern.

34. Minute: Die Münchner gewinnen jetzt langsam Kontrolle über das Spiel und schnüren die Königsblauen zunehmend in der eigenen Hälfte ein. Davies Flanke landet bei Schubert.

31. Minute: Ecke Bayern, Coutinho nimmt das Leder runter und legt für Thiago im Rückraum auf, dessen Schuss wird wieder zur Ecke abgefälscht. Die bringt auch nichts ein.

27. Minute: McKennie foult Thiago und Bayern bekommt eine gute Freistoßposition, zentral, rund 25 Meter vor dem Tor. Coutinhos Schuss landet in der Mauer und Alabas Nachschuss wird ebenfalls geblockt.

24. Minute: Fast hätte sich Müller die Bude selbst aufgelegt. Der Bayern Stürmer will am Strafraum den Ball in den Lauf von Alaba löffeln, aber der Ball springt von Beckers Brust wieder zurück. Müllers schoss geht drüber.

22. Minute: Starke Tat von Schubert! Schalke bekommt einen hohen Ball nicht richtig geklärt und Pavard zieht direkt von der Strafraumkante ab! Schubert pariert und die anschließende Ecke bringt nichts ein.

20. Minute: Der Ball liegt im Netz, die Schalker jubeln - aber die Fahne geht hoch! Matondo hatte Burgstaller im Strafraum bedient und der traf - doch das Abspiel kam eine Sekunde zu spät. Richtige Entscheidung.

19. Minute: McKennie wollte gerade wieder zu einem Tempolauf ansetzen, aber Thiago läuft ihn gut vor dem Strafraum ab.

16. Minute: 1. dicke Gelegenheit für die Bayern. Alaba chippt das Spielgerät aus dem Rückraum nach rechts in den Lauf von Pavard. Der findet im Strafraum Goretzka und dessen Flachschuss zischt knapp am linken Pfosten vorbei.

12. Minute: Lattentreffer für Schalke! McKennie setzt sich mit Tempo auf rechts durch und flankt. Am langen Pfosten steht Burgstaller sträflich frei, seine Direktabnahme landet am Querbalken - Glück für Bayern!

9. Minute: Davies ist manchmal zu schnell für sich selbst. Der Kanadier gewinnt auf der linken Seite zwar das Sprintduell, legt sich den Ball aber zu weit vor und die Kugel landet im Toraus.

7. Minute: Coutinho versucht einen hohen Ball im Strafraum per Kopf für Müller aufzulegen. Zum dritten Mal stehen die Bayern aber im Abseits.

5. Minute: 1. Chance für Schalke! Boujellab setzt sich auf der linken Seite durch und legt an der Strafraumkante für Schöpf auf. Der Österreicher zirkelt das Leder auf den langen Pfosten - knapp vorbei.

2. Minute: Die Bayern machen hier direkt Druck und versuchen die Schalker vor allem über die Flügel zu knacken.

1. Minute: Der Ball rollt!

20.40 Uhr: Die Spieler stehen im Tunnel der Veltins-Arena bereit und kommen jetzt gleich aufs Feld.

20.30 Uhr: Gnabry stärkt sich vor dem Spiel mit Mate-Tee und setzt auf ein neues Fashion-Accessoir.

20.20 Uhr: Auf der Bank setzt Flick heute auf drei Youngster aus der zweiten Mannschaft. Neben Zirkzee sitzen auch die Offensivspieler Arp und Dajaku auf der Bank.

20.10 Uhr: In der Liga gab in München einen 3:0-Sieg der Bayern und im Rückspiel in Gelsenkirchen ein 5:0. Aber man sagt ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.

19.58 Uhr: Wie zu erwarten, steht bei Schalke heute Schubert im Tor. Nübel, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, hatte zuletzt mehrfach gepatzt und wurde sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen.

19.50 Uhr: Verschiedene Medien hatten berichtet, dass sich Schalke und Bayern auf einen Plan geeinigt hätten, wonach beide Mannschaften beim ersten diffamierenden Plakat gemeinsam das Feld verlassen. Der FC Bayern hat dieser Darstellung nun offiziell widersprochen, es gebe kein solches Abkommen zwischen den beiden Mannschaften.

19.37 Uhr: Die Ausfstellung ist da! Im Vergleich zum 6:0-Sieg in Hoffenheim nimmt Trainer Flick einige Änderungen vor. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Boateng und Hernandez rückt Pavard in die Innenverteidigung und Kimmich gibt wieder den Rechtsverteidiger. Goretzka und Tolisso kehren in die Startelf zurück. Dafür sitzt Youngster Zirkzee überraschend nur auf der Bank. Müller wird wohl die Sturmspitze geben.

19.35 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker. Der FC Bayern ist heute im DFB-Pokal gefordert und ist zu Gast bei Schalke 04. Anpfiff in Gelsenkirchen ist um 20.45 Uhr - wir berichten live!

FC Bayern bei Schalke 04 zu Gast

Nur drei Tage nach dem Skandal-Spiel in Sinsheim ist der FC Bayern erneut gefordert. Am Dienstagabend trifft der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Schalke 04 und will mit einem Sieg weiter in allen drei Wettbewerben vertreten sein.

Sportlich läuft es für die Münchner derzeit exzellent: Nach dem klaren 3:0-Hinspielerfolg im Achtelfinale der Champions League beim FC Chelsea, überzeugte das Team von Hansi Flick, bis zur Spielunterbrechung und dem folgenden Schulterschluss beider Mannschaften, auch bei der 6:0-Gala gegen Hoffenheim.

FC Bayern: Boateng und Hernández fallen aus

Flick plagen Sorgen in der Defensive: Lucas Hernández bleibt wegen einer Sehnenreizung in München, Jérôme Boateng hat einen Magen-Darm-Infekt.

Gegner Schalke wartet seit dem Achtelfinal-Sieg gegen Hertha BSC Anfang Februar auf einen Sieg, in den letzten zwei Bundesliga-Spielen gab es gegen Leipzig und Köln jeweils zwei Klatschen bei einem Torverhältnis von 0:8.