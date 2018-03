Thomas Müller überragend Souveräner Auftritt: FC Bayern gewinnt in Freiburg

Ulreich kann sich auszeichnen

In der 12. Minute hätten die Freiburger eigentlich in Führung gehen müssen. Bayern-Keeper Sven Ulreich rettete aber gegen Lucas Höler. Die Münchner agierten behäbig und machten so gut wie nichts aus ihrem Plus beim Ballbesitz. Erst in der 22. Minute sorgte Thiago für einen Hauch von Torgefahr.

Drei Minuten später griffen die Bayern auf ihre Allzweckwaffe Müller zurück, der in typischer Manier kurz vor dem Tor stocherte und Schwolow zum Eigentor nötigte. Kurz darauf legte Tolisso mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz nach, auch ein drittes Tor wäre im ersten Durchgang möglich gewesen.

Das besorgte Wagner dann wenige Minuten nach dem Seitenwechsel. Im Anschluss dominierten die Bayern fast nach Belieben. Für Freiburg ging es in dieser Phase in erster Linie um Schadensbegrenzung. In der 63. Minute hatte Juan Bernat per Kopf die große Chance auf den vierten Treffer. Bessere machte es Müller kurz darauf nach einer Ecke von Joshua Kimmich.

