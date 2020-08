TSV 1860: Gelingt den Löwen der Testspiel-Hattrick?

Aller guten Dinge sind drei! Nach den beiden überzeugenden Siegen über die SpVgg Bayreuth (2:0) und Zweitligist SSV Jahn Regensburg (4:1) können die Löwen auch ihr drittes Testspiel in dieser Sommervorbereitung siegreich gestalten. Am Sonntagnachmittag geht es zum Abschluss des fünftägigen Trainingslagers in Windischgarsten gegen den österreichischen Zweitligisten FC Juniors Oberösterreich.

Das Ergebnis selbst ist für Trainer Michael Köllner allerdings zweitrangig – ihm geht es viel mehr um die sportlichen Fortschritte während der Vorbereitung. "Unser Prüfstein ist unser Training, nicht der Gegner. Unser Anspruch ist weder ein Spielergebnis, noch die Qualität des Gegners", stellt der Oberpfälzer klar und verweist auf die anstrengenden Trainingseinheiten in Windischgarsten: "Am Ende geht es darum, trotz aller Härte gut durch die Vorbereitung zu kommen. Die Einheiten dauern für die Spieler manchmal bis zu drei Stunden. Bei zwei Einheiten am Tag bis zu fünf Stunden. Das ist für manche Spieler die Hölle."

Beim Testkick gegen die Juniors Oberösterreich, die zwar als eigenständiger Klub in der zweiten österreichischen Liga spielen, de facto aber eine Talentschmiede für den Linzer Athletik-Sport-Klub sind, werden die Löwen erstmals seit März wieder vor Zuschauern spielen können. Anders als in Deutschland sind Fans in österreichischen Fußballstadien unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Für das Spiel in der Dana Arena wurden insgesamt rund 650 Zuschauer zugelassen.

