FC Bayern testet in Nürnberg

Nach dem einwöchigen Trainingslager in Doha reist der Bayern-Tross direkt weiter nach Nürnberg. Am Samstag treffen die Münchner im ersten Testspiel des Jahres auf den Zweitligisten. Vorallem die Offensive dürfte Bayern-Coach Hansi Flick vor dem bayerisch-fränkischen Derby Sorgen bereiten.

Robert Lewandowski befindet sich nach seiner Leisten-Operation noch im Aufbautraining in München, Serge Gnabry hat seit Beginn des Trainingslagers mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen und wird nicht nach Nürnberg reisen. Zudem fällt Kingsley Coman, der sich im Dezember einen Kapseleinriss am Knie zugezogen hatte, definitiv für die ersten zwei Ligaspiele aus.

Remis im letzten Aufeinandertreffen

An das letzte Duell mit dem "Club" dürfte der Rekordmeister wohl nicht die besten Erinnerungen haben. Ende April 2019 kamen die Münchner in Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus und mussten einen kleinen Dämpfer im Meisterschaftsrennen hinnehmen.

Am Ende der Saison wurde Bayern dennoch zum siebten Mal in Folge deutscher Meister, die Franken stiegen in die 2. Liga ab.