Taktik-Experte: Michaël Cuisance als Achter?

Tobias Escher, Taktik-Experte von spielverlagerung.de, teilt Cuisances Einschätzung, was die Fähigkeiten des Youngsters angeht. "Er ist technisch unfassbar beschlagen, bewegt sich gut in engen Räumen", sagt Escher im Gespräch mit der AZ: "Das hat Bayern bislang gefehlt, genauso wie seine Dynamik." Trainer Niko Kovac könne Cuisance "gut als Achter einsetzen", so Escher weiter. "Corentin Tolisso und Leon Goretzka sind sich zu ähnlich vom Spielertyp her." Ein klassischer Sechser sei Cuisance nicht, erklärt Escher: "Du willst ihn mit seiner Dynamik weiter vorne haben."