München - Der moderne Fußballprofi ist nur allzu oft mit seinem Smartphone verheiratet. Fotos davon, wie er seinen Körper in Form bringt, in welchem Urlaubsort er am Pool liegt, was Spielerfrau und -kinder so treiben oder welches Essen auf dem Teller liegt – all das landet in Unmengen in kleinen Geschichten in den Sozialen Medien, zumeist bei Instagram. Dort war es auch, wo die beiden (Ex-)Löwen Nico Karger und Herbert Paul eine gänzlich andere Botschaft abgesetzt haben.