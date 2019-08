München - Bewölkter Himmel, kein einziger Sonnenstrahl, dafür reichlich Regen: Das Münchner Wetter war am Dienstagmittag alles andere als brasilianisch. Dennoch kamen am Dienstag rund 1.500 Bayern-Fans an die Säbener Straße, um ihren neuen Star-Spieler Philippe Coutinho bei seiner ersten Einheit mit der Mannschaft zu sehen.