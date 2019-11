München - Seit Sommer 2018 steht es auch endlich in großen Lettern am Unterrang der Westkurve in der Allianz Arena: "Mia san mia". Das Motto der Bayern ist mehr als ein Wahlspruch. Es steht für das klubeigene Selbstverständnis, das über Jahre hinweg von Legenden wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Franz Beckenbauer mit Leben gefüllt wurde. Zusammen mit hochqualifizierten, externen Fachleuten wie Pep Guardiola, Matthias Sammer oder Michael Reschke ergab sich eine Symbiose, die jahrelang Erfolge garantierte.