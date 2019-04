FC Bayern verliert beinahe in Nürnberg

Die Bayern hätten am Sonntagabend beim stark abstiegsbedrohten Club wegen eines von Alphonso Davies verursachten Elfmeters in der Nachspielzeit beinahe noch verloren – doch Nürnbergs Leibold schoss den Ball aus elf Metern an den Innenpfosten. Noch drei Spieltage verbleiben in dieser Bundesliga-Saison.