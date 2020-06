Die Bayern sind auf Rekordkurs zum achten Titel in Serie. In Leverkusen bietet sich Flick die Gelegenheit zur Revanche fürs erste Mal, für seine erste Pleite. "Man kann die Spiele nicht vergleichen", sagte der 55-Jährige und stellte die Evolution seines Fußballs in den letzten Monaten heraus: "Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt. Die Art und Weise wie wir spielen, ist gut. Wir sind gierig auf Tore." Auch ein Verdienst von Flick, die Motivation und die Spannung der Fast-Schon-Meister weiter hochzuhalten.