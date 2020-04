Der Spielbetrieb in Deutschlands dritthöchster Spielklasse ist derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres unterbrochen. Die "zeitnahe Fortführung" sei "nach aktueller Faktenlage alternativlos", teilte der Bayerische Fußball-Verband, der die Videokonferenz initiiert hatte, am Donnerstagnachmittag offiziell mit. Das gilt auch, wenn die Partien - wie erwartet - nur als Geisterspiele ausgetragen werden können. "Diese einhellige Auffassung der aktuellen Situation ist eine ebenso feste wie gute Basis, um den Schaden in Zusammenarbeit mit den weiteren Drittligisten so gut es geht zu minimieren, sagte BFV-Präsident Rainer Koch nach der 90-minütigen Videokonferenz.