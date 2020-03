Der 23-Jährige avancierte beim 4:3 gegen den Chemnitzer FC zum Matchwinner und sorgte im Herzschlag-Finale für den frenetisch gefeierten Schlussakt. "Wir waren in der zweiten Halbzeit am Drücker. Man hatte schon das Gefühl, dass da noch was geht. Bei Standards sind wir sowieso gefährlich. Dann hat sich Osei hochgeschraubt und ihn schön reingeköpft", sagte Verteidiger Phillipp Steinhart über den großen Moment des Leih-Löwen mit ghanaischen Wurzeln Ende der zweiten Halbzeit, in der die Sechzger ihr "wahres Gesicht" gezeigt hätten.