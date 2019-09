Eine Wiesn ohne das traditionelle "BMW-Armbrustschießen"? Kaum vorstellbar! Bereits zum 16. Mal fand die Veranstaltung wie gewohnt am ersten Oktoberfest-Montag statt. Auch in diesem Jahr tummelte sich die Prominenz aus Wirtschaft, Adel, Politik und Showgeschäft in der Schießhalle des Armbrustschützenzeltes. Schauspieler Timothy Peach: "Es ist wirklich erstaunlich: man ist sich ganz sicher, dass man ins Schwarze trifft – und dann schießt man doch wieder daneben. Aber ein ordentlicher Schluck Zielwasser ist da immer hilfreich."