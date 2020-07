München - Auf einem Parkplatz hat das "Steinchen" eröffnet: ein witziges und alternatives Kulturcafé an der Fürstenrieder Straße. Josef Mögele (70), der neue, alte BA-Chef in Laim, hat dort gleich "einen guten Cappuccino" getrunken. Zum Stil des grünen Freiluftcafés sagt er: "Ich bin hin und her gerissen. Es ist schon mehr für junge Leute. Aber so ein interessantes Café gibt es in München nicht noch einmal."