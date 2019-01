München - Am Freitag (20.30 Uhr/live im ZDF, Eurosport Player und im AZ-Liveticker) muss das Team von Trainer Niko Kovac bei der TSG Hoffenheim ran. Dort gab es zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Setzt sich diese Serie fort, wäre die Aufholjagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund früh gestoppt. Doch bei einem Sieg würde Bayerns Rückstand auf drei Punkte schmilzen – der BVB spielt erst am Samstag in Leipzig.