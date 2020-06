Bei Boateng sei die enorme Leistungssteigerung auch mit der Arbeitsmoral zu begründen, wie der 55-Jährige durchklingen lässt. "Es ist wichtig, dass man die Bereitschaft hat, hart an sich zu arbeiten. Es geht nicht mal eben am Abend, dass ein Spieler sich sagt, am nächsten Morgen bringe ich wieder Leistung. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu", erklärt Flick und stellt klar: "Natürlich haben seine aktuell starken Leistungen viel mit seiner Fitness zu tun. Er ist wieder sehr fokussiert. Das tut seinem Spiel gut und seinem Selbstvertrauen."