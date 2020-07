Großes Ziel ist der Erfolg im Champions-League-Finale am 23. August in Lissabon. Davor müssen die Münchner aber noch ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea am 8. August in der heimischen Allianz Arena erfolgreich bestreiten. Anschließend könnten Brocken wie SSC Neapel, FC Barcelona oder Manchester City warten.