Archie Harrison Mountbatten-Windsor! So heißt das Royal-Baby. Meghan und Harry gaben dies am Mittwoch auf Instagram bekannt: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind erfreut, mitzuteilen, dass sie ihr erstgeborenes Kind nennen: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Diesen Nachmittag haben Ihre Königlichen Hoheiten ihn Ihrer Majestät der Queen ihren achten Urenkel in Schloss Windsor vorgestellt. Der Herzog von Edinburgh und die Mutter der Herzogin waren ebenfalls bei dieser besonderen Gelegenheit anwesend."