Rummenigge: "Wichtig ist jetzt, konzeptionell perfekt zu arbeiten"

"Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", twitterte Spahn. In der GMK-Mitteilung hieß es, dass "vor dem Hintergrund der pandemischen Lage die Öffnung der Stadien für Zuschauerinnen und Zuschauer nicht vertreten werden kann". Erst im Herbst soll eine Neubewertung der Situation erfolgen. Rummenigge warb indes um einen Vertrauensvorschuss. "Der Fußball hat oft bewiesen, Vorgaben diszipliniert umzusetzen. Er wäre auch in diesem Fall in der Lage", sagte der 64-Jährige, der allerdings zugab, "dass die momentanen Fallzahlen nicht hilfreich" seien: "Wichtig ist jetzt, konzeptionell perfekt zu arbeiten."