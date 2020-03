Naddel verkauft ihre Möbel aus Hamburg

Aber Naddel will sich offenbar von der aktuellen Situation nicht unterkriegen lassen und plant weiter an ihrer neuen Zukunft. Im Internet bietet sie einen Teil ihrer Möbel zum Verkauf an. "Durch den Umzug in meine neue Wohnung, trenne ich mich von einem Teil meiner Einrichtung. Hier, auf meinem persönlichen Flohmarkt, gebe ich euch die Möglichkeit, meine Einzelstücke zu kaufen", schreibt sie dazu auf ihrer Homepage.