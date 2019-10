Prinz Harry: Psychische Hilfe angenommen

Außerdem lässt Prinz Harry einen Blick in sein tiefstes Inneres zu. Seine psychischen Probleme sind kein Tabuthema. Bereits 2017 gibt der Royal bekannt, auf Rat seines Bruders Williams professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Und noch heute leide er unter dunklen Gedanken: "Ich dachte, ich wäre nicht mehr in Gefahr und dann kam plötzlich alles zurück, und das ist etwas, was ich managen muss. Ein Teil dieser Arbeit [als Royal] und ein Teil jeder Arbeit besteht (...) darin, ein tapferes Gesicht zu machen und es auszuhalten. Aber für mich und meine Frau gibt es natürlich immer wieder eine Menge Dinge, die weh tun, besonders wenn der Großteil davon falsch ist."