MANUEL NEUER, NOTE 2: In Highlight-Spielen oft ein großer Rückhalt, so auch diesmal: Packte sicher gegen Brandt zu (4.). Hatte gleich zu Beginn Glück, als er von Haaland getunnelt wurde und Boateng noch auf der Linie klärte. Parierte in seinem 400. Bundesliga-Spiel alles, was er parieren konnte. Auch Dahouds Schuss – sogar mit einer Hand (81.).