Günther Gorenzel dankt den Fans

So dankte der Sport-Geschäftsführer unter anderem Sechzigs Ärztin und Hygienebeauftragten Monika Mrosek, dem Veranstaltungsleiter sowie den Löwen-Fans, die am Spieltag Disziplin gezeigt hatten und nicht vor das Grünwalder Stadion gekommen sind. "Jeder muss sich darauf konzentrieren, seine Aufgabe zu kennen und zu erfüllen – die Spieler, der ganze Staff", so Gorenzel weiter.