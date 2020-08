Besonders Bayern-Trainer Flick sorgte bislang mit seinem torreichen und dominanten Offensiv-Fußball für Staunen in Europa. "Zwischen Trainer und Mannschaft herrscht eine Chemie, die ich selten gesehen habe", erklärte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei Sky Italia die Stärken seines Trainers. "Der deutsche Fußball ist normalerweise nicht so attraktiv. Seit Flick die Mannschaft übernommen hat, hat sich alles komplett geändert." Er habe die Mannschaft "vom ersten Tag an besser gemacht".

Was die Akteure auf dem Feld betrifft, dürfen sich die Franzosen freuen. Denn neben Lyon (10) und PSG (9) haben auch die Bayern (5) und Leipzig (4) einige Franzosen im Kader. Den 28 spielberechtigten Profis aus dem Nachbarland stehen im Halbfinale dagegen "nur" 20 aus Deutschland gegenüber, zwei davon (Julian Draxler und Tilo Kehrer) verdienen ihr Geld in Paris.

Halbfinale komplett ohne Ronaldo und Messi

Zwei Protagonisten der vergangenen Jahre fehlen dafür komplett. Das deutsch-französische Halbfinale heißt nämlich auch, dass erstmals seit 2007 weder Cristiano Ronaldo, noch Lionel Messi Teil der besten vier Mannschaften sind.

Und damit nochmal zu den bisherigen Dominatoren des europäischen Fußballs. Ein Halbfinale ohne englische oder spanische Beteiligung in der Königsklasse, das gab es sogar seit 1996 nicht mehr. Goodbye und Adios! Stattdessen heißt es Servus und Bonjour.

Es sind eben wirklich besondere Zeiten.

