"Speedy Phonzy" wurde nach Schlusspfiff von den Bayern-Fans mit Sprechchören - "Phonzy! Phonzy!" - gefeiert, wurde von Lewandowski Richtung Kurve geschubst, um sich den Extra-Applaus abzuholen.

Müller lobte den ehemaligen Linksaußen, der von den Bayern-Verantwortlichen rasch als Linksverteidiger auserkoren wurde, in den höchsten Tönen. "Der Junge ist gesegnet mit einem Körper und einem Sprint. Das hatten wir so noch nicht bei Bayern, deswegen ist der Szenenapplaus absolut berechtigt. Aber was eigentlich beeindruckender ist, dass er in dem letzten Jahr auch taktisch deutlich dazugelernt hat", sagte Müller: "Er kam als Linksaußen nach Deutschland, aber seine Weltklasseleistungen hat er links hinten gezeigt und da kann er uns auch am meisten helfen."

Auch Trainer Hansi Flick verriet in London: "Es war natürlich so, dass es am Anfang noch eine andere Konstellation war, er war eher vorgesehen für die Offensive. Aber er macht sich hervorragend, hat noch Potenzial, wo er sich verbessern kann und wird. Seine Entwicklung ist phänomenal."

Vorzeitige Vertragsverlängerung für Davies?

Laut "Sport1" möchte Bayern den Vertrag von Davies, aktuell bis 2023 datiert und ohne Ausstiegsklausel, vorzeitig verlängern. Das neue Arbeitspapier soll auf fünf Jahre ausgedehnt und Davies' Gehalt kräftig nach oben korrigiert werden. Seinen Marktwert beziffert das Portal "transfermarkt.de" mittlerweile schon auf 40 Millionen Euro. Mindestens.

Die Wertsteigerung wird mit seinem Tempo als Läufer einhergehen, der Phonzy-Motor läuft so richtig heiß.

Lesen Sie auch: Nach Lewy-Schock - Diese drei Optionen hat Flick jetzt