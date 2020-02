Seit Monaten schlechte Nachrichten Megxit, Skandale, Scheidungen: Zerfällt das britische Königshaus?

Zusammen mit ihrem neun Monate alten Sohn Archie leben Harry und Meghan momentan in Kanada, wo sie offenbar auch langfristig bleiben wollen. Aber auch in Meghans Heimat Los Angeles will die Familie angeblich mehr Zeit verbringen.

Scheidungen

Am 11. Februar gab der Palast bekannt, dass sich erstmals ein Enkelkind der Queen scheiden lässt: Peter Phillips (42) und seine Frau Autumn (41) haben sich getrennt. Das Sorgerecht für die Kinder Savannah (9) und Isla (7) wollen sich die beiden teilen. Peter Phillips, Sohn von Prinzessin Anne (69) und Mark Phillips (71), war 2008 vor den Traualtar getreten. Die Queen soll bereits im vergangenen Jahr über die bevorstehende Scheidung informiert worden sein.

Nur wenige Tage später verkündete nun ein weiteres Mitglied der Königsfamilie das Ehe-Aus: Auch der Neffe von Elizabeth II., David Armstrong-Jones (58), Earl of Snowdon, und seine Frau lassen sich scheiden. Darauf habe sich das Paar freundschaftlich geeinigt, hieß es. Armstrong-Jones ist der Sohn von Prinzessin Margaret (1930-2002) und Antony Armstrong-Jones (1930-2017). Mit seiner Frau Serena (49) war er 26 Jahre lang verheiratet. Sie haben zwei Kinder, Charles (20) und Margarita (17).

Ist eine schlankere Königsfamilie effizienter?

Die schlechten Nachrichten reißen also nicht ab für die berühmteste Familie der Welt. Der Rückzug von Andrew sowie der Ausstieg von Meghan und Harry könnten aber laut einigen Royal-Experten auch eine Chance sein. Eine verschlankte Königsfamilie sei effizienter, kostengünstiger und biete weniger Angriffsfläche, heißt es. Dass es bereits vor dem Megxit Pläne gab, sich auf die wichtigsten Familienmitglieder zu konzentrieren, zeigt ein Foto, das der Palast Anfang Januar veröffentlichte. Darauf zu sehen: die Monarchin und ihre Thronfolger Prinz Charles (71), Prinz William (37) und der kleine Prinz George (6).

Anfang Februar legten die beiden Paare, die im Mittelpunkt der britischen Monarchie stehen, dann auch einen seltenen gemeinsamen Auftritt hin. Herzogin Kate (38) und Prinz William besuchten gemeinsam mit Williams' Vater Prinz Charles und seiner Ehefrau Herzogin Camilla (72) ein Rehabilitationszentrum. Die Queen selbst absolviert ebenfalls weiter Auftritte, dazu kommen Prinzessin Anne und ihr jüngerer Bruder Prinz Edward (55), die für die Königsfamilie im Einsatz sind. Am beliebtesten bei den Fans dürften aber die Nachwuchs-Royals sein: Wo die Kinder von William und Kate, George, Charlotte (4) und Louis (1) auftauchen, ist die Freude stets groß.