München - Er ist die Bescheidenheit in Person - und nutzte seinen großen Tag, um in erster Linie seiner Frau zu danken. "Auch wenn ich mal sieben Tage in der Woche gearbeitet habe. Der größere Teil dieses Kreuzes gehört dir", sagte Karl Hopfner am Dienstagabend an seine Frau Anne Kröhl gerichtet.