Viele Mutmacher für den TSV 1860

Option 1: Die Realität der Drittliga-Tabelle weist den TSV mit 29 Punkten aktuell als Zehnten aus. Doch nicht nur die Fans träumen nach sieben ungeschlagenen Spielen in Serie und nur noch vier Zählern Rückstand auf Relegationsrang drei vom großen Wurf: Sechzig zurück in Liga 2! "Warum sollten wir jetzt eine Kampfansage raushauen?", sagt Mittelfeld-Leader Quirin Moll im AZ-Interview zwar, fügt aber hinzu: "Ich bin der Meinung, dass der Verein zeitnah mindestens in die Zweite Liga gehört." Wie zeitnah, lässt sich erahnen, blickt man in seine funkelnden Augen. Klingt alles nach einer leisen Pirsch der Löwen.