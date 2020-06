So wie Kwasi Okyere Wriedt. Am Dienstag saß der 25-jährige Stürmer noch bei den Profis in Bremen auf der Bank und feierte bis in die Nacht die Meisterschaft. "Das war ein schönes Erlebnis, dort mitfeiern zu können", sagte Wriedt schmunzelnd. Er selbst trieb es wohl nicht allzu bunt, denn tags darauf schoss er die Meppener mit einem Dreierpack quasi im Alleingang aus dem Grünwalder Stadion. Fast etwas schade, dass Kwasi (Wriedt) quasi außer Konkurrenz kickt. Als Zweitvertretung dürfen die kleinen Bayern bekanntlich nicht aufsteigen.