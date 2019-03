München/Mönchengladbach - Nach der überraschenden 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim FC Augsburg am Freitagabend will der FC Bayern am Samstag endgültig mit dem Tabellenführer gleichziehen. Der Rekordmeister gastiert am 24. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).