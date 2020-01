Auch bei Lewandowski geht es bergauf

Die Personallage bei den Bayern entspannt sich also zunehmend. Bereits am Mittwoch trainierte Top-Torjäger Robert Lewandowski erstmals nach seiner Leistenoperation wieder voll mit der Mannschaft. Er wird beim Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung stehen.