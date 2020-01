Nach der Abreise aus Katar stand noch ein Ausfall bis Februar im Raum, Flick sagte im Anschluss an das Testspiel in Nürnberg (2:5), dass man vielleicht "zwei bis drei Wochen überbrücken" müsse, bis einer der verletzten Spieler wieder einsatzbereit sei. Gnabry sendet nun positive Signale – ob es schon für einen Kaderplatz gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) reicht? Darüber wird Flick am Freitag auf der Pressekonferenz berichten. Nach AZ-Informationen geht der Coach kein Risiko bei Gnabry ein, die Verletztenliste ist schon lang genug.