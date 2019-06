Daniel Bierofka: "Lasse Jungs nicht im Regen stehen"

…die Gründe für seinen Verbleib: "Ich bin auch überzeugt davon, mit der Mannschaft - wenn wir hoffentlich nochmal Qualität dazu kriegen - die Klasse halten können. Ich lasse die Jungs nicht im Regen stehen. Ich habe zu viel Energie und Herz da reingesteckt, dass ich von heute auf morgen liegenlassen kann. Das habe ich einfach gemerkt im Urlaub. In der Mannschaft und an dem Verein liegt mir zu viel am Herzen, dass es jetzt nicht möglich gewesen wäre für mich, hinzuwerfen. Meine Frau ist da auch knallhart, die hat mir auch in den Arsch getreten (lacht). Bei jedem Sportler gibt es einen Verein, bei dem man eine gewisse Nähe spürt, eine gewisse Identifikation hat. Mein Vater war hier Spieler und Trainer, ich selbst wurde von dem Virus infiziert und bin 15 Jahre in dem Verein tätig. Die ganze Familie ist blau. Dann geht man natürlich mit einer anderen Energie in die Arbeit wenn man weiß, dass es mehr ist als ein Job. Wir müssen einfach schauen, den Kader zu verstärken. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch mindestens ein, zwei Spieler bräuchten und hoffe, dass wir noch eine Lösung finden."