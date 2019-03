"Bei uns fehlt auch Molli verletzt. Ich denke, Haching kriegt das aufgefangen", meinte zwar Bierofka. Zuletzt war bei Haching aber auch Top-Vorlagengeber Sascha Bigalke fraglich. Nach AZ-Informationen ist der 29-jährige Spielmacher rechtzeitig wieder fit geworden – und soll auch zum Einsatz kommen. Dennoch: Zwischenstand: 3:1 für Sechzig!

Sturm: Ganz viel Mölders – doch Gefahr durch den "Bomber"

Sascha Mölders hat in den vergangenen sechs Spielen drei Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet, geht voran und gibt keinen Zweikampf verloren. Doch er alleine kann dem wuchtigen Sturm aus Stefan Schimmer (zehn Tore) und Stephan Hain (13) nicht beikommen.

"Sascha Mölders haben wir wieder aus der Kühlbox herausgeholt", sagte Bierofka vor der Partie – Tore des 33-jährigen Routiniers wären wichtig. Nico Karger und Stefan Lex drängen sich nach wie vor nicht auf, Prince Osei Owusu fehlt meist die Bindung zum Spiel.

Und Haching? Der "Bomber" Schimmer ist stets gefährlich. "Ich weiß sofort: Jetzt wird es gefährlich! Da ist viel Instinkt dabei. Was macht der Gegenspieler? Wo geht der Ball hin?", erklärte der Allgäuer Schimmer unlängst im Gespräch mit der AZ.

Ex-Löwe Hain hat zwar in den vergangenen neun Partien nicht getroffen, führt aber weiter die Torjägerliste der Dritten Liga zusammen mit dem Karlsruher Marvin Pourie an. "Natürlich wird man unruhig. Wenn es nicht läuft, kommen die Gedanken automatisch", meinte der Angreifer nun im AZ-Interview – und relativierte: "Aber: Ich wäre falsch beraten, wenn ich was erzwingen will." Insgesamt strahlt Haching mehr Gefahr aus – und verkürzt. Zwischenstand: Nur noch 3:2 für Sechzig!

Trainer: Bierofka lässt kämpfen, Schromm attackieren

Bierofka hat die Prüfungen zum Fußball-Lehrer hinter sich – und mehr Zeit für seine Mannschaft. Prompt gewannen die Sechzger drei von zuletzt vier Spielen. Der 1860-Coach wirkt befreit.

"Wir haben es gestern nochmal analysiert: Es gab bisher zwei Mal ein 1:1. Es wird Zeit, dass einer mal gewinnt – und zwar wir. Alle guten Dinge sind drei", meinte indes Gegenüber Schromm vor dem S-Bahn-Derby und lobte den Löwen-Coach: "Ich weiß nicht, wo Sechzig ohne Biero wäre. Wie er Sechzig lebt, Sechzig intus hat – das ist schon stark und beeindruckend."

Bierofka dagegen sagte: "Ich denke, der Claus würde sich auch mal einen Sieg gegen mich wünschen." Schromm, 49, gilt als sehr beliebt bei seinen Spielern, lässt diese Vollgas und notfalls in unermüdlichem Pressing und Gegenpressing attackieren. Ferner hat der Oberhachinger mehr Erfahrung – ein Sieger in diesem Duell ist nicht auszumachen.

Somit bleibt ein Endstand von 4:3 für Sechzig! Letztlich liegt die Wahrheit aber bekanntlich immer auf dem Platz ...

