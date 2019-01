TSG Hoffenheim gegen FC Bayern: Mission Aufholjagd startet

Es geht wieder los, am Freitagabend starten die Bayern in die Bundesliga-Rückrunde. Das Ziel ist von Beginn an klar: Die sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund aufholen und sich in der Tabelle wieder vor den Liga-Rivalen schieben.

Zum Auftakt der Rückrunde wartet die TSG 1899 Hoffenheim, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Gespielt wird in Sinsheim, kurz vor dem Rückrundenbeginn haben die Verantwortlichen die Namensrechte des Stadions verkauft. Ab sofort spielen die Hoffenheimer in der "PreZero Arena". Das Unternehmen aus Neckarsulm löst den bisherigen Namenssponsor "Wirsol" ab.

Bayern-Trio fehlt gegen Hoffenheim

Doch zurück zum Sportlichen: Verzichten muss Kovac gegen Hoffenheim auf Franck Ribéry, Arjen Robben und Corentin Tolisso. Ansonsten stehen dem Kroaten sämtliche Spieler zur Verfügung. Vor allem in der Innenverteidigung hat Kovac die Qual der Wahl – Niklas Süle, Jérôme Boateng oder Mats Hummels, welches Duo darf spielen? "Es wird immer klarer. Wir sind nahe an einer Entscheidung. Eigentlich müssten alle drei spielen, wir spielen aber nicht mit einer Dreierkette", so Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Noch ist alles offen, im Abwehrzentrum bleibt es also auf jeden Fall spannend.

Das Hinspiel in München am 24. August endete mit 3:1 für den FC Bayern. Thomas Müller, Robert Lewandowski und Robben erzielten damals die Tore für den deutschen Rekordmeister.