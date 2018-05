Bochum - Im Jahr 1998 stieg er in ein afghanisches Terror-Camp ab und wurde Leibwächter des Top-Terroristen Osama bin Laden. Seit mehr als einem Jahrzehnt nun wohnt der Tunesier Sami A. schon in Deutschland, obwohl er als Gefährder gilt. Der Mann, der in Bochum lebt, kassiert laut NRW-Landesregierung zudem Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1.167,48 Euro vom Staat.