Rückhalt für Harry und Meghan Hugh Grant verteidigt Prinz Harry und Herzogin Meghan

"Die Boulevardpresse hat quasi seine Mutter ermordet, jetzt reißen sie seine Frau in Stücke", erklärte der Schauspieler. Prinzessin Diana, Harrys Mutter, war 1997 auf der Flucht vor Paparazzi in Paris tödlich verunglückt. "Als Mann hat er die Aufgabe, seine Familie zu beschützen", so Grant weiter. Und deshalb habe er auch vollstes Verständnis. Sein eigenes Verhältnis zur britischen Presse beschreibt der Hollywoodstar ebenfalls als "sehr schlecht".