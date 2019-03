In der Dritten Liga list sich die Bilanz des Stoßstürmers mit fünf Torerfolgen und vier Assists in 24 Spielen eher solide denn glänzend. Zwischenzeitlich hatte er seinen Stammplatz an den inzwischen zum KFC Uerdingen abgewanderten Konkurrenten Adriano Grimaldi verloren.

Abseits der Statistiken muss man bei Mölders allerdings auch den Stellenwert für die Mannschaft bedenken. Wie groß dieser ist, darüber lässt sich je nach Blickwinkel vortrefflich streiten. Für Kritiker mag Mölders zu alt, zu langsam, zu unbeweglich sein. Für Gorenzel dagegen ist Mölders, ähnlich wie mehrmals von Coach Bierofka erklärt, nicht wegzudenken.

Sascha Mölders ist eine Identifikationsfigur beim TSV 1860

"Was die Wertigkeit von Sascha betrifft: Wir messen einen Spieler nicht nur an Toren, sondern an seinem Stärken-Schwächen-Profil", sagte der Österreicher. "Wir messen ihn auch an seinem Charisma und seiner Persönlichkeit. Er nimmt die Mannschaft sehr stark mit und ist für uns nicht zu ersetzen, unabhängig von seiner Torquote."

Gleiches gilt für Sechzigs Fans: Bei manchen Löwen umstritten, ist Mölders bei vielen der Publikumsliebling. Zuletzt wurde er beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung als "Fußballgott" geehrt. Unnachahmlich: Seine Botschaft auf dem Zaun nach dem Zittersieg gegen Aalen, als er sich für Zusammenhalt und gegen Pfiffe aussprach.

Am 20. März ist es nun soweit: Mölders wird 34 – und ist auch im neuen Lebensjahr für Liga drei noch gut genug in Schuss.

