Laut einem Bericht der "SportBild" haben die Bayern nun allerdings Abstand von einer Verpflichtung des pfeilschnellen Angreifers von OSC Lille genommen. Zuletzt berichtete auch der "kicker", dass in der Führungsetage die Zweifel an der Eignung des 23-Jährigen für die Nachfolge des Erfolgs-Duos Robbéry wachsen würden. Der Tabellenzweite der französischen Ligue 1 fordert für seinen Top-Torjäger (20 Tore und elf Vorlagen in 35 Spielen) eine Ablöse von kolportierten 50 bis 80 Millionen Euro. Offenbar zu viel für einen Spieler, von dem die Bayern-Bosse nicht vollends überzeugt sind.