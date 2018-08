Der Löwen-Sportchef pusht seine Sechzger nach der Bierofka-Schelte offenbar bewusst. Es ist wohl als Appell zu werten, damit die Back-ups von hinten Druck auf die Stammkräfte machen, was beim 5:1 gegen Dornach nur Vierfach-Torschütze Markus Ziereis gelang. Bereits am Dienstag in der zweiten Hauptrunde des Toto-Pokals beim Bezirksligisten FC Ergolding (18.15 Uhr, im AZ-Liveticker) bekommt die zweite Reihe die nächste Bewährungsprobe. Gorenzel: "Die Spieler müssen es Daniel so schwer wie möglich machen, sich zu entscheiden."