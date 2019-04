Corentin Tolisso will geduldig sein

Bei seiner Rückkehr will der Mittelfeldstar nun geduldig sein. "Nicht so schnell wie möglich, sondern so fit wie möglich" - das ist Tolissos Plan: "Aber ich bin mir sicher, dass ich in dieser Saison noch Spiele für Bayern bestreiten werde." Das hoffen auch die Münchner, die den dynamischen und torgefährlichen Antreiber bei der Double- Jagd gut gebrauchen könnten.