Hummels oder Boateng - wer verlässt den FC Bayern?

"Das ist ein interessanter Spieler, der sehr gut in das Profil reinpassen würde", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kürzlich in der AZ: "Er spielt bei Atlético in der Innenverteidigung, in der französischen Nationalmannschaft Linksverteidiger. Er deckt also zwei Positionen ab."