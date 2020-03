Grundsätzlich war dem Bayern-Trainer der Frust über die Lage anzumerken. "Wir haben in allen drei Wettbewerben die Chance, dieses Jahr sehr erfolgreich zu sein. Das Triple, was immer ein Thema ist, scheint im Machbaren zu sein", sagte er angesichts eines möglicherweise drohenden Saison-Abbruchs, "aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, uns der sozialen Verantwortung zu stellen in dieser - wie die Bundeskanzlerin gesagt hat - außergewöhnlichen Situation."