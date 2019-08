Reisen wie Normalos Zum zweiten Mal in einer Woche: William und Kate im Linienflieger

"Flugscham" scheint langsam auch die Prominenz zu ergreifen: Prinz William (37) und Kate Middleton (37) sind zum zweiten Mal in einer Woche mit einer kommerziellen Fluglinie geflogen. Die Reise des royalen Paares und seiner drei Kinder nach dem Trip nach Schottland begann am Flughafen Aberdeen, endete am englischen Norwich Flughafen - und soll die gesamte Familie nur umgerechnet 400 Euro gekostet haben, wie die britische "Sun" berichtet. Die Familie verbrachte ein paar Tage mit der Queen (93) und Prinz Philip (98) in deren Sommerresidenz auf Schloss Balmoral.